Eski albümler yeniden basıldı; Unkapanı Plakçılar Çarşısı tekrar hareketlendi

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA Son dönemlerde çekilen film ve dizilerde Türk müziğinin önde gelen isimlerinin şarkılarına yer verilmesi eski plaklara ilgiyi artırdı. Pek çok müziksever eski albümlere ulaşmak isteyince müzik yapımcıları da çareyi eski albümleri yeniden plaklara basmakta buldu. Yeni basım plaklara talep ise ilgi Unkapanı Plakçılar Çarşı’nı yeniden canlandırdı.

Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Erkin Koray gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerinin şarkıları son zamanlarda pek çok film ve dizide kullanılmaya başladı. Bu sanatçılarla yeni tanışan genç kuşağın ve eski günleri özleyen pek çok müzikseverin eski albümlere de ilgisi her geçen gün arttı. Müzik yapımcıları da bu talebi karşılamak için 70-80 ve 90’lı yılların sevilen sanatçılarının albümlerini yeniden plak formatında bastı. Plak ve plakçalarlara ilginin yoğunluğu ise meşhur Unkapanı Plakçılar Çarşı’nda hareketliliğe neden oldu.



PLAK SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANDI

Müzik sektöründen yaklaşık 20 yıldır çalışan Olcay Akyürek, “Yeni nesil plak almak istiyor. Eski dönem kayıtlarını çok uçuk fiyatlara satmaya başladılar. Bir arz ve talep oluştuğu için bu sanatçıların plakları yeniden üretildi. Bence çok iyi oldu, sektörü de canlandırdı. Plak satışları şu an çok iyi. Ferdi Özbeğen’in konser kaydının bir filmde çalınmasından sonra ilgi çok arttı. Analog kaydı plak olarak basıldı. Bir günde 2 bin adet satıldı. Pazartesi günü 2 bin sipariş gelecek onlar da ön satışla tükendi” diye konuştu. Plakların bu kadar çok sevilmesini ise analog kayıtların ses kalitesine bağlayan Akyürek, “Yeni basım plaklarda makara kayıtlarından aktarılması çok önemlidir. Sesi, gitarı, kemanı şarkıda çalan her şeyi gözenek gözenek kaydettiği için tek tek duyarsınız. Dijital kayıtlarda bu verimi alamazsınız” dedi.

“DÖNEM KAYDI PLAKLARIN FİYATI ÇOK YÜKSEK”

Pek çok ünlü ismin yapımcılığını üstlenen Ethem Zeytinlik ise, “Son 4-5 senedir dönem filmlerinin çekilmesiyle birlikte eski plaklar tekrar gündeme geldi. Gençlerin bu filmlerde plakları, pikapları görmesi bir akım geliştirdi. Eski plaklara rağbet arttı. Eskiden bunların kıymeti bilinmedi. Hepsi tavan aralarında, bodrumlarda eskidi. Şimdi çok değerli oldu ve bulunmuyor. Dönem kaydı plakların fiyatı çok yüksek. Bu yüzden yeni basım plaklara ilgi arttı. Bizler de artık eski kayıtlarımızı plak olarak dinleyicilere sunuyoruz. İlgi alaka da çok güzel. Eski basımların arşiv değeri olduğu için fiyatları yüksek, yeni basımlar fiyat olarak da ekonomik oluyor” diye konuştu.

BİR ZAMANLAR ÇÖPE ATILAN PLAK VE PİKAPLAR DEĞERLENDİ

Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın en eski müzik yapımcılarından biri olan Muhteşem Candan ise, plaklara olan ilginin müzik sektörünü canlandırdığını ifade ederek, “Şu an iyi gidiyor. 50 binlik 100 binlik tirajlar yok ama plak dünyasının, plağın tekrar canlandığını görüyoruz. Dijital çok hızlı ilerliyor. Herkes dijital dinliyor, indiriyor ama bir taraftan da yine elle tutulur bir arşiv oluşturmak için de plak, CD ve kaset aranıyor. Eskiden kalabalık yapıyor, dinlenmiyor diye güzelim pikaplar çöpe atıldı. Şimdi bu dönemde ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı” şeklinde konuştu.

“PLAK FORMATINDA DİNLEMEK DAHA CAZİP GELİYOR”

Plakçılar Çarşısı’nda alışveriş yapan bir müziksever ise “Maziye, nostaljiye özlem var. Dönem plakları çok pahalı oluyor bunlar tekrar basılınca alma gücümüz kolaylaştı. Öte yandan Sezen Aksu’nun Düş Bahçeleri albümü kaset ve CD olarak yayımlandı. Hiç plak olarak basılmadı ama gençlik yıllarımızda dinlediğimiz bu albümü şimdi plak formatında dinlemek daha cazip geliyor” ifadelerini kullandı.

