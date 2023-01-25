Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi; 2 yaralı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Tolga Ö. (32), eşi C.Ö. ile tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen çift, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Tolga Ö. ile eşi C.Ö. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Özdemir, eşine sinirlenip evi ateşe verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Özdemir ve eşini hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tolga Özdemir’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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