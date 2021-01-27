Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, ilişkisi olduğu ve birlikte kaçtığı Sariye Ö.’nün (28) eşi, kendisinin de arkadaşı olan Hasan Ö. (32) ile kuzeni Mevlüt Ö.’yü (26) tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet Aslantaş (31) tutuklandı. Mehmet Aslantaş’ın, 3 çocuğunu da yanına alan Sariye Ö. ile birlikte kaçtıktan sonra önce Düzce’ye sonra Kütahya’ya gittikleri, Sariye Ö.’nün kardeşinin çocukları geri getirmesinin ardından da eve geri döndüğü öğrenildi.

Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi’nde oturan, 3 çocuk annesi Sariye Ö., çiftçi eşi Hasan Ö.’nün arkadaşı, evli ve 3 çocuk babası kamyon şoförü Mehmet Aslantaş ile yaklaşık 1 yıl önce ilişki yaşamaya başladı. Çocuklarını alan Sariye Ö., Aslantaş ile birlikte geçen yıl Eylül ayında kaçtı. Bunun üzerine Hasan Ö. önce jandarmaya gidip şikayette bulundu daha sonra da televizyon programına katıldı. Sariye Ö. de yaklaşık 40 gün sonra eve döndü ve eşi Hasan Ö. ile tekrar beraber yaşamaya başladı.

Hasan Ö., dün sabah saatlerinde kuzenleriyle birlikte Mehmet Aslantaş’ın bulunduğu fabrikaya gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Aslantaş, kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö.’ye ateş etti. Mevlüt Ö. boynuna, Hasan Ö. de sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Aslantaş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

‘BİRBİRİMİZİ SEVDİK’

Gözaltına alınan Mehmet Aslantaş, ifadesinde, Hasan Ö. ile çok yakın arkadaş olduklarını, eşi Sariye Ö. ile ilişki yaşamaya başladıklarını ve 1 yıl süren ilişkinin ardından birbirlerini sevdikleri için kaçtıklarını söyledi. Aslantaş’ın, ifadesinin devamında “Eylül ayında Sariye Ö. ve çocuklarıyla birlikte kaçtık. Bir süre Düzce’de yaşadık. Hasan Ö.’nün aile büyükleri devreye girince Sariye çocuklarıyla birlikte tekrar Hasan’ın evine döndü. Hasan Ö. bugün yanına kuzenleri Mevlüt Ö., Recep Ö. (22) ve Mehmet K.’yi (28) alarak fabrikaya geldiler. Bana saldırdıkları için ben de silahımı alarak rasgele ateş açtım” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mehmet Aslantaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıda yaralanan ve tedaviye alınan Hasan Ö. ve kuzeni Mevlüt Ö.’nün hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLARI GETİRİLİNCE EVE GERİ DÖNMÜŞ

Mehmet Aslantaş’ın, 3 çocuğunu da yanına alan Sariye Ö. ile kaçmasının ardından önce Düzce’ye sonra Kütahya’ya gittikleri, Sariye Ö.’nün kardeşinin çocukları geri getirmesinden sonra da eve döndüğü öğrenildi.

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