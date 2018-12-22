Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cinnet getiren Oğuzhan Kayalp (25), eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp’i bıçaklayarak öldürdü.

Komşuların suç duyurusu üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı açık olan Kayalp’in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti. Anne ile bebeği tek tabut içinde olay yerinden götürüldü. Çevredekiler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üstündeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Oğuzhan Kayalp, eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp’i cinnet getirerek bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdiğinde eşi Zuhal Kayalp ile bebeğini bıçaklamaya devam eden ve belden aşağısı açık olan Oğuzhan Kayalp’e müdahale etti. etkisiz hale getirilen Kayalp gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemede ise anne ile bebeğinin yaşamını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız gövdenin tek tabut içinde olay yerinden götürülmüş olduğu görüldü. olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.