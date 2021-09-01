Eşinin kızının yanında bıçakladığı Ebru, hayatını kaybetti

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Cantürk, salgındaki ölü sayısına dikkati çekerek "Günlük vaka sayısı 17 bin ile 23 bin arasında değişiyor. Fakat ölüm sayıları 300'e yaklaştı. Bu sayı, bizim daha önce 30-40 bin vaka sayılarını gördüğümüz süreçte karşılaştığımız ölüm sayısıydı. Vaka sayıları stabil giderken ölüm oranları artıyor. Bu da bu süreçte değişen varyantların daha saldırgan olduğunu gösteriyor" dedi.