Eşinin babası ve kardeşlerini silahla yaralayan zanlının 5 yakınına gözaltı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- KONYA’da şiddet uyguladığı eşi Ceren G.’nin (27) eve geri dönmesine izin vermediği gerekçesiyle kayınpederi ve 2 kayınbiraderine silahla yaralayan İbrahim G.’nin olaya karıştığı öne sürülen 3 kardeşi ve 2 kuzeni gözaltına alındı. Polis, olayda kullanılan 1 tabanca ve 1 tüfeğe el koyarken, İbrahim G.’nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Meram ilçesinde oturan 11 yıllık evli İbrahim G., 2 çocuğunun annesi Ceren G.’yi iddiaya göre yılbaşı akşamı aralarında belirlenemeyen nedenle çıkan kavganın ardından dövdü. Ardından eşini, kayınpederi Yücel Urut’ın (49) evine bıraktı. İbrahim G., 3 Ocak akşam saatlerinde eşi Ceren G.’yi geri getirmek için yanına kardeşleri Hasan G. (36), Ali G. (38) ve Cebrail G.’yi (26) alıp, minibüsle kayınpederi Yücel Urut’ın evine gitti. Yücel Urut da kızı Ceren G.’nin eşinin yanına dönmesine izin vermedi. Çıkan tartışmanın ardından İbrahim G. ve kardeşleri, Urut ailesinin evine tabanca ve tüfekle ateş açıp kaçtı.

EŞİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMAK İÇİN KARAKOLA GİTTİ

Yaşanan olayın ardından polis merkezine giden Ceren G., eşi İbrahim G. ve kayınbiraderleri hakkında şikayette bulunup, eşiyle ilgili uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.

Bunu duyan İbrahim G., iddiaya göre 3 kardeşi ile kuzenleri Ali G. (27) ve Ferhat G.’yi (21) yanına alıp, tekrar kayınpederi Yücel Urat’ın evine gitti. Yücel Urut ile oğulları Samet Urut (30) ve Hazar Urut da (22) tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim G. ve kardeşleri tabanca ve tüfekle Yücel Urut ve iki oğlunun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve iki oğlu kanlar içinde yere yığıldı. İbrahim G. de kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte geldikleri minibüsle hızla olay yerinden uzaklaştı. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan baba ve iki oğlunun tedavisini devam ediyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kardeşler Ali G., Hasan G. ve Cebrail G. ile kuzenleri Ali G. ve Ferhat G.’yi dün gözaltına aldı. 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis, kaçan İbrahim G.’nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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