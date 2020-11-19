Ana Sayfa Güncel Haberler Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
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Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Büyükdöllük köyündeki kum ocağında 8 milyon yıllık olduğu belirlenen mamutlara ait kemik fosilleri bulundu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi...
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