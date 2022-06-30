Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan kocaya 13 yıl 6 ay hapis

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, eşi Manolya Akman’ı (33) pompalı tüfekle vurarak sol bacağının diz kapağından kesilmesine neden olan Onur Akman (29), tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Akman’ın cezasında indirim uygulanmadı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Manolya Akman ile Onur Akman, 2018 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerinin 2’nci ayında Akman, askerlik için Diyarbakır’a gitti. İddiaya göre, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç’un evine gönderildi. Akman, 2018’in Kasım ayında, askere gitmeden önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Akman ise ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman’ı cep telefonuyla arayıp, “Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız” sözleriyle yeniden birlikte yaşamaya ikna etti. Çift, 2’nci kez bir araya geldi ancak 1 ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı.

SOL BACAĞI, DİZ ALTINDAN KESİLDİ

Onur Akman, 21 Mayıs 2019’daki tartışmada, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman’a ateş açtı. Yaralanan Akman, komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gören Akman’ın sol bacağı, diz altından kesildi. Olay sonrası yakalanıp, tutuklanan Onur Akman hakkında, İzmir 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada hakim, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen geçen duruşmada savcı, mütalaasında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

‘İNŞALLAH O DA HAYATA TUTUNUR’

Onur Akman’ın tutuklu yargılanmasına İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanık Akman, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak avukatlara söz verildi. Mağdur avukatları, sanığın üst sınırdan indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin eylemi öldürme niyetiyle yapmadığını savunarak ‘kasten yaralama’ suçundan ceza alması ve tahrik indirimlerinden de yararlanmasını istedi.

Son sözü sorulan Akman ise “Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Zerre öldürme niyetiyle ateş etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Pişmanım. İnşallah o da hayata tutunur” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Onur Akman’ı ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl hapse çarptırırken, silah kullanılması ve eylemin eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezayı 4 yıl 6 ay hapse çevirdi. Manolya Akman’ın organ kaybetmesi nedeniyle sanığın cezası, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Heyet, cezada indirim de uygulamadı. (DHA)

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