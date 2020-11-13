Eşini öldüren kocanın ‘aldattı’ savunmasına savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu (2)

BABASI, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Ankara’da, eşi tarafından öldürülen Emine Yanıkoğlu’nun babası Temel Durgar, DHA’ya konuştu. Durgar, kızını öldüren Soner Yanıkoğlu hakkında, ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin mahkemece kabul edilmesini istedi. Durgar, “İnşallah hakim iddianameyi onaylar. Eğer olmazsa bir üst mahkemeye, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim” dedi.

Olay günü Soner Yanıkoğlu geldiğinde evde olmadığını anlatan baba Temel Durgar, “Soner Yanıkoğlu eve geliyor ve Emine ile konuşmak istediğini söylüyor. Eşim kendilerini yalnız bırakarak yatak odasına gidiyor. Daha sonra eşim Emine’nin ‘Yeter artık Soner yapma’ diye bağırdığını duyuyor. O sırada eşim pencereyi açarak komşulardan yardım istiyor. ‘Bu psikopat bizi öldürecek, polis ve ambulans gönderin’ diyor. Komşular da polise haber veriyor. Kapıyı açarak içeri giriyor, kızıma ateş ediyor. Eşim korkarak yere uzanıyor, kızım yere düşüyor. Yere düştükten sonra bir daha ateş ediyor” diye konuştu.

AVUKAT: SAVCI, TOKAT GİBİ CEVAP VERİYOR

Emine Yanıkoğlu’nun ailesinin avukatı Semih Kemal Coşan ise “Savcı iddianamede ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Haksız tahrik hiçbir şekilde olmadığını ve iddiaların boşanma davasında ileri sürüleceğini söyleyerek, adeta tokat gibi bir cevap veriyor” dedi.

Fatih POYRAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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