Eşini leğende boğan koca, tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da evde tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay’ı (40) ellerini bağlayıp, başını su dolu plastik leğene sokarak boğan Ahmet Tokay (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan tartışmada Ahmet Tokay, oturma odasının kapısını kitleyerek eşi Hediye Tokay’ın elini bağlayıp ardından içerisinde su bulunan plastik leğene başını sokarak boğdu.

CANSIZ BEDENİN BAŞINDA BEKLEDİ

Ahmet Tokay, eşinin ölmesinin ardından polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, Ahmet Tokay’ı öldürdüğü eşinin cansız bedeni başında buldu. Gözaltına alınan ve sorgulamasında 2 yıldır eşiyle anlaşamayıp sık sık kavga ettiklerini söyleyen Ahmet Tokay, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Hediye Tokay ise otopsisinin ardından gece geç saatlerde yakınları tarafından toprağa verildi.

Babaları tarafından annelerinin boğularak öldürülmesinin ardından 7 çocuğun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.

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