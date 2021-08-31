Eşini leğende boğan koca, tutuklandı / Ek fotoğraf

Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanyanın duyurulmasının ardından çok sayıda...