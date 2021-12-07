Eşini kızı eczaneye gidince öldürüp, intihar etmiş ​

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde eşi Fatma Hoşça’yı (55) öldürüp, aynı tüfekle de başına ateş ederek hayatını sonlandıran Osman Hoşça’nın (76), evine kalmaya gelen kızının eczaneye gitmesini fırsat bilerek, cinayeti işlediği ortaya çıktı. Eczaneden dönüp eve gelince anne ve babasının cesetleriyle karşılaşan 6 aylık hamile kızları Özlem cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak’ta meydana geldi. Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce eşi Fatma Hoşça’ya ateş etti, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİ GÖZ DAMLASI İSTEDİ

Çiftin 7 çocuğundan biri olan 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem (33) ismindeki kızları, eşinin Suriye’de görev yapması nedeniyle bir süredir anne ve babasıyla birlikte kaldığı öne sürüldü. İddiaya göre anne Fatma Hoşça, gözündeki ağrılar nedeniyle kızından göz damlası istediği, kızı eczaneye gitmek için evden ayrılınca babası Osman Hoşça’nın annesini bu sırada öldürüp, intihar ettiği kaydedildi. Eczaneden eve dönen kızları, anne ve babasının cesediyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.

AYRI YERLERE DEFNEDİLDİLER

Çiftin sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen Fatma Hoşça’nın çevresindekilere hayatını kaybettiğinde eşiyle yan yana konulmak istemediğini söylediği de öne sürüldü. Bu nedenle Hoşça’nın bu vasiyeti duyan çocuklarının isteğiyle baba ve anne ayrı yerlerde gözyaşları arasında Ağlıboğaz Mahallesi’nde mezarlıkta toprağa verildi.

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