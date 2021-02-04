Eşini, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladıktan sonra intihar etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da ayrılma aşamasındaki eşi Meryem Atalay ile kayınpederi Mehmet K. ve kayınbiraderi Yaşar K.’yı tabancayla vurarak yaralayan Hasan Atalay, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu sarada Meryem Atalay’ın eşi Hasan Atalay için bir gün önce uzaklaştırma ve koruma kararı için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053 Sokak’taki apartmanın 7’inci katında meydana geldi. Meryem Atalay, iddiaya göre eşi Hasan Atalay ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.

KAPI AÇILINCA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Akşam saatlerinde kayınpederinin evine gelen Hasan Atalay, içeri girince yanında getirdiği tabacayla ateş etmeye başladı. Kayınpederi Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem Atalay’yı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.’yı elinden yaralayan Hasan Atalay, daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan Atalay’ın ise öldüğünü belirledi.

KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Olaydan birkaç gün önce Hasan Atalay ile kavga ettiği öne sürülen Meryem Atalay’ın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu idda edildi.

Hasan Atalay’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Hastanilerde tedavisi devam yaralılardar Mehmet K.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruyturmaya devam ediyor.

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