Eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Dörtyol ilçesinde Ercan Y., 4 çocuğunun annesi Şule Y.’yi (45) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Ercan Y., polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Ercan Y. ile Şule Y. çifti arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y., eline geçirdiği bıçakla eşini boğazından ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Şule Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, Ercan Y. ise kaçtı.

Çiftin çocukları, sabah saatlerinde annelerinin hareketsiz yattığını görünce komşularına haber verdi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şule Y., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şule Y.’nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Ercan Y. öğle saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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