Olay, 15 Ocak 2024 tarihinde Antalya Kepez’de gerçekleşti. 10 yıldır dini nikahla yaşadığı Burcu Gezersoy’u (26), 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz (38), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tartışma sırasında işlenen cinayet sonrası Gündüz tutuklandı ve hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.





Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





Zanlı İfadesinde “Kafam Gidip Geliyor” Dedi

Mahkeme başkanının ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, “İfademde ‘bıçakladım’ dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor” sözlerini kullandı. Sanık, kendisini de aynı bıçakla yaralamış, taburcu olduktan sonra gözaltına alınmıştı.