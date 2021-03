Eşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliğinde usta oldu

Nurcan ŞANLI/ FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde 2 çocuk annesi Selda Olmuş (38) eşine yardım etmek için gittiği iş yerinde; motosiklet tamirinde usta oldu. 15 yıldır eşiyle birlikte motosiklet tamirciliği yapan Olmuş, “İlk başta bir kadın olarak beni kabullenmediler. ‘Ne anlar motosiklet tamirinden’ diyerek, sorunlarını söylemek istemediler. Ama şu an herkes önce beni arayıp, sorunlarını bana anlatıyor” dedi.

Fatsa ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 18 yıl önce evlendiği motosiklet tamircisi Fatih Olmuş’a yardım etmek için çalıştığı iş yerine giden Selda Olmuş, burada yemek ve çay yapmaya başladı. Tamir takımlarını getirip, götüren ve cıvata sıkma, yağ değiştirme işlerinde eşine yardımcı olan Selda Olmuş, bir süre sonra motosiklet montajı yapar hale geldi. Hünerli elleriyle pek çok işin üstesinden gelen ve zamanla işinde ustalaşan Olmuş, el ele vererek çalıştığı iş yerindeki eşine destek oluyor hem de ev işlerini aksatmıyor. İş yerine gelen müşteriler ise Selda Olmuş’un çalışkanlığına hayran kalıyor.

‘DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ’

Eşiyle el ele vererek 15 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Selda Olmuş, “Bu işe ilk başta eşime yardım ederek başladım. Daha sonra tamir işi hoşuma gitti ve severek bu işi yapmaya başladım. İlk başta bir kadın olarak motosiklet tamirciliğinde beni kabullenmediler. ‘Ne anlar motosiklet tamirinden’ diyerek konuşmak, sorunlarını söylemek istemediler. Ama şu an herkes önce beni arayıp, sorunlarını bana anlatıyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür 15 senedir eşimle el ele vererek bu durumlara geldik. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.

‘KADININ YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ YOK’

Artık kendisini motosiklet tamir ederken gören insanların memnun olduğunu ifade eden Selda Olmuş, amaçlarının motosiklet sektöründe Ordu’da tek olmak olduğunu söyledi. Selda Olmuş, “Genelde kadın müşterilerimiz pek olmuyor ama tabi ki erkek müşterilerimiz var. Bir kadının motosiklet tamiri yapabilmesine önce inanmıyorlardı ama onlar da gördükleri zaman memnun oluyorlar. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Hiçbir kadın evde oturmasın. Hem eşlerine destek olurlar hem maddi yönden kendi öz güvenini sağlarlar. Her şeyden önce ev ekonomisine destek olurlar” diye konuştu.

‘HER BAŞARILI ERKEĞİN ARKASINDA BAŞARILI BİR KADIN VARDIR’

Selda Olmuş’un eşi Fatih Olmuş da, “Eşimin iş yerinde üç kişilik görevi var. Müşterileri kabul eder, muhasebemizi tutar, yoğunluk olduğunda motosiklet tamiri yapar. Tüm kadınlar erkeklerin yapmış olduğu her işin aynısını yapabilirler. Kadınlar ben bunu yapamam, başaramam gibi hiçbir cümle kullanmasın. Öyle bir şey yok. Öncelikle eşime bana yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin. Çünkü başarılı bir erkeğin arkasında, başarılı bir kadın vardır” ifadelerinde bulundu.

‘HEM PATRONUMUZ HEM ABLAMIZ’

Selda Olmuş ile birlikte çalışan Emre Elbir de iş ortamından çok memnun olduklarını kaydetti. Elbir, “Selda hanımla çalışmak gayet güzel. Hem patronumuz hem ablamız. Burada aile ortamı sağlanıyor. 7 aydır burada çalışıyorum ve gayet memnunun” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLER DE MEMNUN

İş yerine motosikletini tamire getiren Olgun Çetinkaya ise, “Selda hanım 15 seneden beri bu işin içinde olduğunu öğrendim. Her işe yatkın ve her işi biliyor. Eşi olmadığı zaman da Selda hanım bizlere yardımcı oldu. Çok memnun oldum” dedi.

