Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca serbest bırakıldı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) BOŞANMA aşamasındaki karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Pazar günü çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ihbarlarda, F.S.A’nın boşanma aşamasında olduğu ve kocası Ö.A. tarafından şiddete uğradığı yönünde ihbarlar yapıldı. Yapılan ihbarları değerlendiren polis ekipleri, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A.’yı Ümraniye’deki evinde yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Ö.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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