Eşine ‘Bugün ikimiz de öleceğiz’ deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü: 1 ölü, 8 yaralı (3)

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşiyle araçta tartışan Naci Ak, “Bugün ikimiz de öleceğiz” diyerek cipi dinlenme tesisinde araçların üzerine sürerken, dehşet anları tesisteki güvenlik kameralarına yansıdı. Hızla gelen cip, dinlenme tesisin önündeki otomobile çarparken, tesisin önünde bulunan aracın geldiğini fark ederek kaçmaya çalışanlar kurtulamadı. Cipin çarptığı kişi yaşamını yitirirken, cipin çarptığı otomobile binmeyen çalışan bir kadın ise son anda kurtuldu. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçiren kişinin boğazından kanların aktığının görüldü. Kanlar içerisinde kalan Naci Ak’ı çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kendisine zarar veren Naci Ak’ın Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi sürüyor.

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