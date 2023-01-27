EŞİK’TEN MUHALEFETE ÇAĞRI: “ANAYASA OYLAMASINA KATILMAYIN!”

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AKP’nin başörtüsü ve aileye yönelik düzenlemeler içeren Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) “Anayasa oylamasına katılmayın” çağrısı geldi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

TBMM Anayasa Komisyonu’nda, başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa’nın 24 ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin Anayasa’nın 41’inci maddelerinde değişiklik öngören, ‘Anayasa Değişikliği’ teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından EŞİK, 25 Ocak’ta şu açıklamayı yaptı:

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“İktidar bloğunun Anayasa’nın 24 ve 41’inci maddelerinde değişiklik öneren teklifi, AKP ve MHP oylarıyla 24 Ocak Salı günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda onaylandı. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

“OYLAMAYA KATILMAYACAĞIZ’ AÇIKLAMASINI KRİTİK ÖNEMDE BULUYORUZ”

Anayasa Komisyonu’nun CHP’li ve İYİ Parti’li üyeleri, Komisyon’un 24 Ocak Salı günü gerçekleşen ikinci toplantısında, iktidarın teklifine dair 24’üncü madde ile ilgili önerdikleri değişiklik kabul edilmeyince Komisyon’u terk ettiler. İktidarın, başörtülü veya başörtüsüz bütün kadınların ve LGBTİ+’ların hayatlarını tehdit eden bu girişime destek olmamalarını takdirle karşılıyor, CHP’nin bugün (25 Ocak) yaptığı ‘Oylamaya katılmayacağız’ açıklamasını kritik önemde buluyoruz.

İyi Partiden de net bir tutum alarak genel kurul oylamasına katılmamasını bekliyor, AKP- MHP teklifinin revize edilebilir bir teklif olmadığını hatırlatmak istiyoruz. AKP-MHP’nin niyeti bellidir, toplumsal yaraları kaşımak ve büyütüp derinleştirmek pahasına seçim kazanmaya çalışmaktır. Tartışmasız, müzakeresiz hayır denmesi gereken tehlikeli bir tekliftir.

Teklife ilişkin daha ilk günden itibaren net şekilde ‘Tartışmasız Hayır’ diyen TİP’in; iktidarın ikinci tur görüşmesine ve Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayan HDP’nin bu kararlı tutumlarını sürdüreceğine inanıyoruz.

Sürecin en başından itibaren bu teklifin ülkenin geleceğine yöneltilen bir tehdit olduğunu ve içerdiği tuzakları gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak yürüttüğümüz kampanyaya destek veren, Meclis’te temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partileri kutluyoruz.

İMZA KAMPANYASINA 700’E YAKIN KURULUŞ KATILDI

Teklife #TartışmasızHAYIR diyen metnimize imza veren yüzlerce kadın ve LGBTİ+ örgütü ile birlikte; çok çeşitli kesimlerden ülke çapında örgütlü 700’e yakın kuruluşun, yani milyonların sözüne kulak verilmesi ülkenin geleceğine ilişkin kaygıları olanlara umut olacaktır.

Muhalefet partilerinin bu konuda gösterecekleri kararlı duruşu; eşitlik, temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı; laik ve demokratik ve toplumsal barışın egemen olduğu bir geleceğin inşa edilmesinin teminatı olarak görüyoruz.

Tüm muhalefet partilerinin, kararlı tutumlarını sürdürmelerini, iktidarın oyununu Genel Kurul’da yapılacak oylamaya katılmayarak bozmalarını bekliyoruz.

“ANAYASA’YA DOKUNMAYIN, UYGULAYIN, UYGULANMASINI TALEP EDİN”

Tüm milletvekillerine hatırlatıyoruz; başörtülü başörtüsüz tüm kadınların beklentisi kıyafetlerine karışmamanız, siyaset malzemesi haline getirmemeniz, Anayasa’daki ayrımcılık yasağını uygulamanız ve uygulatmanızdır. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı yapmamanız, yaptırmamanızdır.

Kadınların eşit temsil edildiği bir Meclis, özgür ve demokratik tartışma koşullarının sağlandığı bir toplumsal ortam oluşturuluncaya kadar Anayasa’ya dokunmayın, uygulayın, uygulanmasını talep edin.

Eşitlik ve laiklik ilkesinin, temel haklarımız ve hayatlarımızın seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyin. Meclis Genel Kurulu’nda iktidarın Anayasa değişikliği teklifi oylamasına katılmayın.

#OylamayaKATILMAYIN #TartışmasızHAYIR”