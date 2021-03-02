Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (2)

DEFNEDİLDİ

Dün şizofreni hastası oğlu Bahadır Aktürk tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Sultan Aktürk’ün cenazesi, yakınları tarafından Manavgat’a getirildi. Ilıca Mahallesi Mezarlığı’ndaki cenazede, namaz sırasında imam katılanlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Cenaze namazının ardından Sultan Aktürk’ün cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

HASTANEYE YATIRACAKLARDI

Bahadır Aktürk’ün babası Arif Aktürk, oğlunun rahatsızlığını ilerlediğini belirterek, “Dün sabah annesiyle Bahadır’ı hastaneye yatırmak konusunu konuşmuştuk. Onun bir hastanede yatarak tedavi olmasına karar vermiştik. Akşamına da bu olay oldu” dedi.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Diğer taraftan annesini öldürmesinin ardından yakınları tarafından darp edildiği için jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra Antalya’da bir hastanede tedavi edilen Bahadır Aktürk, taburcu edildi. Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan Bahadır Aktürk Manavgat Adliyesi’ne getirildi. Yüzünde darp nedeniyle morluklar oluşan Bahadır Aktürk’ün güçlükle yürüdüğü görüldü.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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