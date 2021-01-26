Eşi ‘Affettim seni, söz veriyorum eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, eşinin kendisini eve almadığını iddia eden İsmail Ç. (47), 5 katlı inşaatın çatısına çıkaran intihara kalkıştı. Olay yerine gelen eşinin “Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım” sözleri üzerine İsmail Ç., eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Ç., aralarında sorunlar olduğunu söylediği eşinin kendisini eve almadığını öne sürerek inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu. İsmail Ç.’yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İsmail Ç.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalınca, olay yerine İsmail Ç.’nin eşi getirildi. Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın gözyaşları dökerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği kadın, İsmail Ç.’nin çıktığı inşaatın yakınına gelerek, “Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım” dedi. Eşinin söz vermesi üzerine “Söz verdin, eve almazsan gene yaparım” dedikten sonra intihar etmekten vazgeçti. İsmail Ç., polis ekipleri eşliğinde indirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yerinde toplanan kalabalık ise, yaşanan aile dramını cep telefonlarıyla kaydedip seyretti.

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