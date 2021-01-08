Eserkent Sosyal Konutlarına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim’de aylık 100 TL’ye kiralık sosyal konut projesini hayata geçirdi. 18 yıldır atıl vaziyette bulunan Mamak Eserkent Sosyal Konutları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ekonomik durumu olmayan yeni evli çiftlere tahsis edilmek üzere yenilenerek sıcak bir yuva haline dönüştürüldü. Başvuru süreci 15 Ocak tarihine kadar devam edecek 1+1 konutlara, Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle örnek olmayı sürdürüyor.

Başkent’te yaşayan dar gelirli vatandaşların ekonomisine katkı sağlayacak sosyal konut projesi ile 65 yaş üstü ve yeni evli çiftleri sevindiren Başkan Yavaş, 18 yıldır atıl durumdaki Mamak Eserkent Sosyal Konutlarını yeniletti ve 29 Ekim’de açılışını yaptığı konutların aylık 100 TL’ye kiraya verileceğini açıkladı.

1+1 400 KONUT YENİ SAKİNLERİNİ BEKLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının tahsisi için başvuru süreci devam ediyor.

Aylık 100 TL’den kiraya verilecek konutlara Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, 1+1 büyüklükteki 400 konut için başvurular 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

AYLIK GELİR KRİTERİ

Mamak Eserkent Sosyal konutları için vatandaşlar, “https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri” internet adresi üzerinden form doldurarak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan işlemlerini gerçekleştiriyor.

Aylık gelirin 3 bin TL’yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı başvurularda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu da aranıyor. Başvuru sahiplerinden ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara’da olduğunu belgelemesi istenirken, taleplerin alınmasının ardından 1+1 konutlar noter huzurunda yapılacak çekilişle yeni sahiplerine tahsis edilecek.

BÜTÇE DOSTU ÖRNEK PROJE

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belediyemize ait 1+1 konutlarımızı yenileyerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yeni evli çiftlerin kiralaması amacıyla başvurularımızı 15 Aralık’ta açmıştık. Başvurularımız devam ediyor. Özellikle mağdur ve ihtiyacı olan dar gelirli ve konut sahibi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yeni evli çiftlerimizi başvuru yapmaya bekliyoruz. Pandemi nedeniyle başvuru sürecini kaçırdım endişesine gerek yok, başvuruları almayı sürdürüyoruz.”