Eserkent Sosyal Konutları yeni sahiplerine kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışını Başkent’te yaygınlaştırmaya devam ediyor. Başkan Yavaş, yaklaşık 20 yıldır atıl olan Mamak Eserkent Sosyal Konutlarını yenileterek ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL’den kiraya verileceğini açıkladı. Gerekli koşulları sağlayan 156 kişi; ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekilişiyle dairelerine kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Başkent’te sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmayı sürdüren Başkan Yavaş, yaklaşık 20 yıldır atıl şekilde duran Mamak Eserkent Konutlarını yenileterek ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine açacağı sözünü verdi. Bu konutların ekonomik yönden zorluk çeken 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL’den kiraya verilmesi yönünde ilk adım atıldı. Konutlarda oturmak için başvuruda bulunan 156 kişi yapılan kura çekilişiyle dairelerine kavuştu.

CANLI YAYINDA KURA ÇEKİLİŞİ

Mamak Eserkent Sosyal Konutlarında aylık 100 TL kira ödeyerek oturmak için başvuru yapan 156 vatandaşın hangi dairede oturacağı kura yöntemiyle belirlendi.

ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekilişinde; 1+1 büyüklükteki 400 konut için alınan toplam 213 başvurudan 57’si gerekli koşulları sağlayamadığı için kuraya dahil edilemezken geriye kalan 156 başvuru kabul edildi.

İLK ETAPTA 139 65 YAŞ ÜSTÜ VE 17 YENİ EVLİ ÇİFT KONUTLARA YERLEŞECEK

Konutlara 139’u 65 yaş üstü, 17’si ise yeni evli çiftin yapılan kura çekilişi sonrası yerleştirileceğini belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şu bilgileri verdi:

“Belediyemize ait olan Mamak Eserkent Sosyal Konutları yaklaşık 20 yıldır atıl şekilde duruyordu. 400 konutluk 1+1 şeklinde yenilenen dairelerimizin tadilatları yapıldı ve tamamen oturulacak hale getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL kirayla verilmek üzere başvuru talepleri alındı. Bu başvurular sonucunda kuraya girme koşulu sağlayan vatandaşlarımızın hepsi konutlara yerleşti. Hangi dairede oturacaklarını ise canlı yayında kura çekerek belirledik. Herkese hayırlı olsun.”

Vatandaşların kura çekimi sonuçlarına, “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ulaşabileceğini söyleyen Çankaya, pandemi sürecininin devam etmesi nedeniyle geriye kalan konutlar için yeniden başvuru sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Boş kalan dairelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara kiraya verilmesi yönünde kararlı olduklarını ifade eden Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, “Pandemi nedeniyle çok başvuru alamadık. Başvuru yapan vatandaşlarımızı da bekletmek istemedik bu yüzden kuralarını çektik. Yakın zamanda boş kalan daireler için tekrar bir başvuru süreci başlatacağız” dedi.