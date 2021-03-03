Eser – Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in ayağı alçıya alındı

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) – ESER – Berfu Yenenler çiftinin Ekim 2019’da dünyaya gelen oğulları Kuzey dün ayağını çatlattı. Hastaneye kaldırılan Kuzey’in ayağı alçıya alındı. Üzücü olayı sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yenenler şu ifadeleri kullandı: “Ah minik patatesim. Dünden beri nasıl oldu da birden ayağının üstüne basamamaya başladın, nasıl apar topar hastaneye gittik, nasıl çatlak oldu, nasıl alçıya alındı diye düşünüp duruyorum. Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı sadece anneler anlar beni. Neyse ki o yumoş suratınla benden daha güçlüsün de hızlıca toparlıyorsun. Ne ağlıyorsun, ne sızlanıyorsun Kuzey emmim. Hemen elimi tut da birlikte koşturalım minik kuşum. Ve artık bütün nazarlar bizden hatta bütün bebeklerden uzak olsun.” Berfu Yenenler, oğlunun fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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