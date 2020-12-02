Esenyurt’taki minibüslerde yine aynı görüntüler

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ek önlemler getirilirken, Esenyurt’taki denetlenen minibüslerden bazılarımda fazla yolcu taşımaya devam ediliyor. Minibüslerin şoförlerine kurallara uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bürosu ekipleri, ilçe genelinde dün akşam denetim yaptı. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste 17 yerine 39 yolcu olduğunu belirledi. Minibüs sürücülerinin uzaktan trafik ekibini görünce minibüsteki iç aydınlatma lambalarını söndürerek, araç içerisinde kimse olmadığı görüntüsü vermeye çalıştığı anlaşıldı. Polis tarafından ayaktaki yolculara inmeleri konusunda çağrı yapılırken, bazı yolcular buna karşı çıktı. Bazı yolcular ise, “Verdiğimiz ücretler ne olacak?” diye sordu. Polisler bunun üzerine şoföre indirilen yolculara ücretlerini iade etmelerini istedi.

Öte yandan denetimlerde 7 minibüste fazla yolcu taşınması nedeniyle cezai işlem uygulandı.