Esenyurt’taki Afganistanlı cinayetinde yeni görüntüler: Katil zanlısının çatıda yakalandığı anlar kamerada

Haber: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT’ta kağıt toplayan Afgan uyruklu yaklaşık 30 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından çatıda saklanırken yakaladı. Yakalanma anı ve olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak’ta, iddiaya göre, kağıt toplayan Afgan uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı. Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda bir kişiyi öldüren katil zanlısı çatıda saklanırken yakaladı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir kişinin öldüğü 3 kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, sokakta kalabalık şekilde kavga eden kişilerin olduğu görüldü.