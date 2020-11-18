Esenyurt’ta yine aynı manzara; ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL,(DHA) Esenyurt’ta koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaya rağmen bazı minibüsler ayakta yolcu almaya devam ediyor. Polisler tıklım tıklım olan iki minibüsü tespit ederek sürücülerine ceza kesti.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede minibüslerdeki yolcu sayısına sınırlama getirilmişti. Esenyurt’ta hala bazı minibüs şoförleri yayınlanan genelgeye uymayarak ayakta yolcu almaya devam ediyor. Trafik polisi ekipleri yaptıkları denetimlerde ayakta yolcu taşıyan 2 minibüsü belirledi. Tıklım tıklım olan minibüslerde ayakta seyahat eden yolcular indirilirken, minibüs şoförlerine de 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Ekipler yolculara da önlemlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

“POLİSİ GÖRÜNCE HABERLEŞİYORLAR”

Dolu olan minibüsten inen bir yolcu, “Bindiğimde zaten yolcu vardı ama herkes ayakta değildi böyle. İşten çıkış saatleri mecbur ama sık sık minibüs gelse bu durumda olmayacak millet. Minibüs şoförleri de polisi görünce birbirini uyarıyor almıyorlar yolcuları. Haberleşiyorlar. ” diye konuştu.

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