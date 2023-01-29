Esenyurt’ta yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi de itfaiye ekipleri tahliye etti.

Yangın saat 09.20 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 746 Sokakta bulunan üç katlı binanın ikinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında binadaki daireler duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi de olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

