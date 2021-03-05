Esenyurt’ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada 

Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)- ESENYURT’ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim yapıldı. Polisi görünce kaçan şüpheli ile ekipler arasında kısa bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından yakalanan kişinin üzerinden bıçak çıkarken, üzerinde kimlik belgesi olmadığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipler, ilçe genelinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, yabancı uyruklu ve şüpheli hareketlerde bulunan kişiler tek tek durdurularak üst aramaları yapıldı. Kimlikleri yanında bulunmayan yabancı uyruklu vatandaşlar, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

POLİS İLE KİMLİKSİZ ŞÜPHELİ ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Polisler yaptıkları denetimde, şüpheli hareketlerde bulunan bir yabancı uyruklu kişiyi durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından yabancı uyruklu kişi, bir apartman girişinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında pantolonundan bıçak çıktı. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şüpheli gözaltına alındı.