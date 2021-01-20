Veysel TİMDU-Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt’ta, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, yanlarında kimlik ve pasaport bulundurmayan kişiler polis merkezine götürüldü.

Esenyurt’ta, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekipleri, ilçe meydanı ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik kimlik ve pasaport kontrollerini yaptı. Yanında belgeleri bulunmadığı belirlenen 50 yabancı uyruklu kişi, otobüslerle polis merkezine götürüldü.

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