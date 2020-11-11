Esenyurt’ta tekmeli yumruklu  ağaç kavgası kamerada

Erol DEĞİRMENCİ – Şahin BOZKURT / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt’ta, izinsiz kesilen ağaç yüzünden işçiler ve vatandaşlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 259. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan binada çalışan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesi ile bir ağacı kesip, yol kenarına attı. Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar, işçilere tepki göstermeye başladı. Gelen tepkilerle beraber işçiler ve apartman sakinleri arasında sözlü tartışma başladı. Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki grup arasında çıkan kavga ise sokak üzerindeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavgaya karışan bir kişinin, karşı gruptaki birine uçan tekme attığı gözüküyor. Öte yandan kavgaya karışan başka bir saldırganın da, yere düşen bir kişiye tahta sopa vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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