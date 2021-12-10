Esenyurt’ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) – ESENYURT’ta, Afrika uyruklu bir kişi tartıştığı taksici ve arkadaşları tarafından yerde tekmelenerek darp edildi.

Olay, sabah erken saatlerde Örnek Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi ile bindiği taksinin şoförünün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarını çağırması üzerine kavgaya dönüştü. Bir araya gelen taksi şoförleri, yolcuyu araçtan indirip darp etmeye başladı. Dakikalarca yerde tekmelenen yolcu, “Durun, yapmayın” diyerek taksicilerin elinden kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, darp ve yolcunun kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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