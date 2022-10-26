Esenyurt’ta sökülen inşaat kalıplarının altında kalan işçi yaralandı

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta bir inşaatın kalıplarını söken işçi, düşen beton parçalarının altında kalarak yaralandı. Yaralanan işçi itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi’ndeki bir inşaatta, kalıpları söken işçi, dökülen beton parçalarının altında kalarak yaralandı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi inşaattaki arkadaşları yaptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaatta yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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