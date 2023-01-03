Esenyurt’ta sokak ortasında kavga 

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT’ta yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki kişi arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi, karşısındakine belinden sarılarak yere düşürdü.

Bağlarçeşme Mahallesi’nde 30 Aralık Cuma gecesi yabancı uyruklu iki kişi arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri karşısındakine belinden sarılarak yere düşürerek, yumrukladı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Çevredekilerden biri kavgayı cep telefonuyla kaydetti.