Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı 

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)ESENYURT’ta sokakta silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşlarındaki bir kişi yaralandı.

Olay, 23.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan ismi öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki bir gence otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacağından ve baldırından yaralanan genç yere düşerken saldırgan veya saldırganlar olay yerinden otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları incelemek üzere emniyete götürdü.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)