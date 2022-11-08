Esenyurt’ta silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı, çatışma kamerada

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Oğuzhan CİN/İSTANBUL (DHA) – ESENYURT’ta, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden sokakta silahlı çatışma çıktı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sokakta sopalarla birbirilerine giren gruptakiler, silahla ateş açtı. 4 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahla ateş açanlar kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çatışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birbirlerine sopalarla saldırdıkları sırada silahla ateş edildiği ve vurulanların yer düştüğü görülüyor. (DHA)

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(FOTOĞRAF)