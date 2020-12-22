Esenyurt’ta rezidansta yangın

İSTANBUL (DHA) – Esenyurt’ta 40 katlı rezidansın 22. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Esenyurt Koza Mahallesinde bulunan 40 katlı rezidansın 22. katında dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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