Esenyurt’ta polisin yaralandığı kavga ile ilgili iki kişi gözaltına alındı

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) – ESENYURT’ta aralarında alacak-verecek yüzünden husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tesadüf eseri orada bulunan bir polis memuruda kavgayı görüp ayırmak istemesi üzerine boğazından vurularak yaralandı. Şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Fatih Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan bir oto galerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre kardeş olduğu öğrenilen Sinan T.(23) ve Çetin T.(31), aralarında araç satışı nedeni ile husumet bulunan oto galerinin sahibi ile konuşmak istedi. İki kardeş , galeri sahipleri olan Ahmet A.(24) ve Onur G.(22) ile tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşerek dışarıya taştı. Ahmet A. ve Onur G., yanlarında bulunan tabanca ile ikiliye ateş açmaya başladı. Sinan T. ve Çetin T., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS MEMURU BOĞAZINDAN VURULDU

Otomobilini tamir ettirmek amacı ile Sanayi Sitesinde bulunan polis memuru Y.A., kavgayı görmesi üzerine ayırmak amacı ile müdahale etmek istedi. Rastgele açılan kurşunlardan birinin hedefi olan Y.A., boğazından vuruldu. Sinan T. ve polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çetin T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma ile şüphelileri aynı gün Fatih Aksaray’da bir otomobil içerisinde yakaladı. Şüphelilerden Ahmet A.’nın 13 suç kaydı, Onur G.’nin ise ‘kasten yaralama’dan 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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