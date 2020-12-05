Esenyurt’ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) ESENYURT’ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklere mama bıraktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler sokak köpekleri ve kedileri için bazı noktalara mama bıraktı.