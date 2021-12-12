Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın  kontrol altına alındı

Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Ersan SAN /İSTANBUL, (DHA) ESENYURT’TA, 4 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bitişiğinde bulunan fabrikaya da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul’un çok sayıda ilçesinde olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat 15 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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