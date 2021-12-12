Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın(1)

Ertan KILIÇ-Buğra AKAY /İSTANBUL, (DHA) ESENYURT’TA, 4 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bitişiğinde bulunan fabrikaya da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul’un çok sayıda ilçesinde olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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