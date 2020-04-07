Esenyurt’ta bir binada patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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