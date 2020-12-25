Esenyurt’ta panelvan araç TIR’a çarptı

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda panelvan araç, park halindeki TIR’a çarptı. Kaza sebebiyle panelvanın acın içinde sıkışan yaralı, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza sebebiyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Başakşehir istikametinde meydana gedi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Bingan, 01 L 0614 plakalı TIR’ı arıza sebebiyle en sağ şeride çekti. Bu sırada Suat Ege’nin kontrolündeki 34 UYE 44 plakalı panelvan araç, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Sürücü Suat Ege çarpmanın şiddetiyle panelvanın aracın içinde sıkışırken, kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, panelvan aracın içinde sıkışan yaralıyı kurtardı. Suat Ege yaralı şekilde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırılırken TIR’ın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sebebiyle yoğun trafik oluşan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

TIR sürücüsü İbrahim Bingan, “Ben araçla uğraşıyordum bir baktım arkadan çarpmış. Aracım arızalıydı zaten tamir etmeye çalışıyordum” diye konuştu.

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