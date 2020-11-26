Esenyurt’ta otomobili kundaklayan kişi yakalandı 

Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT / İSTANBUL , (DHA) ESENYURT’ta park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek kundaklayan Mustafa Y. yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, yüksek sesle müzik dinleyen Berkay Tok ile tartıştıktan sonra takip edip, aracını yaktığı öğrenildi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak’ta geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla eşya taşımak üzere sokak üzerindeki evine gelen Berkay Tok, otomobilini park ettikten sonra binaya girdi. Park halindeki arabanın başına gelen Mustafa Y., ön kısma yanıcı bir madde dökerek otomobili ateşe verip, olay yerinden kaçtı. Arabanın yandığını gören vatandaşlar, evlerinin camlarından su döküp yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, arabada çıkan yangını söndürüp kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı yakan kişinin Mustafa Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucundan şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alarak Kıraç Polis Merkezine götürdü. Gözaltı işlemleri tamamlanan Mustafa Y., Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

KAVGA ETTİĞİ İÇİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Y.’nin karakolda verdiği ifadede, otomobil sahibi Berkay Tok ile trafikte karşılaştığını ve yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığını söyledi. Mustafa Y., Tok’tan müzik sesini kısmasını istediğini, gencin kendisine küfür edip olay yerinden uzaklaştığını daha sonra da aracı takip ederek park ettiğini görünce yaktığını söyledi.

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