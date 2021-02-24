Esenyurt’ta otomobil hırsızlarını trafik polisi ateş açarak durdurmaya çalıştı

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) – ESENYURT’ta otomobil çalan hırsızların önü, trafik polisleri tarafından kesildi. Polise silah çeken şüpheliler otomobilden çıkıp, yaya olarak kaçarken, polisin ateş açarak hırsızları durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört şüpheli sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde birden fazla otomobilden hırsızlık yaptı. Şüpheliler bunula yetinmeyip buradan bir otomobili de çaldı. Şüpheliler, çaldıkları otomobille Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’ne geldi. Burada park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan hırsızlar, aracın ön panelini sökerken bu sırada yoldan geçen trafik polisleri tarafından fark edildiler. Trafik polisleri çekiciyle hırsızların kaçış güzergahını kapattı. Çekiciden inen polis, hırsızlara doğru yöneldiği sırada şüpheliler panikle çaldıkları araca bindi. Şüphelilerden birinin kaçarken polise silah çektiği öğrenilirken, poliste şüphelileri durdurmak için ateş açtı. Biri kadın dört hırsız çalıntı otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar, caddede buluna güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin çaldığı otomobil ile ön panelini sökmeye çalıştıkları lüks otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, azılı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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