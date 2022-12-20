Esenyurt’ta oto yedek parça deposunda yangın 

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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta oto yedek parçalarının olduğu depoda yangın çıktı. İtfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depo kullanılmaz hale geldi.

Orhangazi Mahallesi bin 715 Sokak’ta bulunan Mimsan Sanayi Sitesi’ndeki iki katlı oto yedek parça deposunda dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Avcılar ve Kıraç İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürülebildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, depo kullanılmaz hale geldi.