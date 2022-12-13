Esenyurt’ta okuldan bilgisayar ve televizyon çalan şüpheliler kamerada

- Reklam -

Oğuzhan CİN – Derya EVREN / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT’ta iki şüpheli girdikleri okuldan 2 dizüstü bilgisayar ve 2 televizyonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Kasım Salı günü Atatürk Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli girdikleri okuldan toplamda 20 bin lira değerinde 2 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayar çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerden birinin H.B. olduğunu tespit etti. Esenkent Mahallesi’nde yakalanan H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



- Reklam -