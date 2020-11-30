Esenyurt’ta Nijeryalıların düğün salonundaki ayinine polis baskını kamerada

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT’ta Koronavirüs salgınına rağmen Pazar Ayini yapılan düğün salonunu polis bastı. Tedbirlere uymadığı belirlenen 20 kişiye cezai işlem uygulandı. Düğün salonunun müdürü içeride ne yapıldığını bilmediklerini söyledi.

Esenyurt’ta geçen hafta polislerin ‘parti var’ ihbarı üzerine gittiği dükkanın, Nijeryalılar tarafından kurulan bir dernek olduğu ortaya çıkmış, dernekte Nijeryalıların ayin yaptığı belirlenmişti. Yine Esenyurt’ta dün ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğün salonuna baskın düzenledi. Baskında Nijeryalıların Pazar Ayini yaptığı ve Koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlendi. Ekipler sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 20 kişiye cezai işlem uygularken, bazı kişilerin karşı koyması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

“İÇERİDE NE YAPTIKLARINI BİLMİYORDUK”

Salonda ayin yapıldığını bilmediğini söyleyen düğün salonunun müdürü Nurettin Yücel, “Salonu tutarken eğlence yapacaklarını söylediler. Orkestra ve DJ’lerin geleceklerini söylediler. Ve bir grup geleceğini burada eğleneceklerini söylediler. Geldiler buraya içeriye girdiler. Biz de burada oturuyorduk müzik sesi geliyordu. Bizi içeriye almadılar. Onlarda öyleymiş onların olduğu yere kimse gelemiyormuş. Onlar içeriye girip çıkıyorlardı, biz de içeride ne yaptıklarını bilmiyorduk. Polis arkadaşlar geldi şikayet var dedi. Biz de sonradan öğrendikö diye konuştu.

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