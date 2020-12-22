Esenyurt’ta mühürlü dükkanda oyun oynarken yakalandılar

Erol DEĞİRMENCİ – Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) Esenyurt’ta kıraathaneye çevirilen dükkana yapılan baskında 15 kişiye ceza kesildi. Kıraathane olarak çalıştırılan dükkana daha önce de baskın yapıldığı öğrenildi.

Esenyurt Bahçeyolu Caddesinde bulunan bir iş hanındaki dükkan önünde kalabalığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, dükkana baskın düzenledi. Kıraathane olarak kullanılan ve koronavirüs ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken dükkanın faaliyette olduğunu gören ekipler, 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesti. İşletme sahibine de pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 100 lira ceza kesildi. Polis ve olay yerine çağrılan zabıta ekiplerince yapılan incelemelerde dükkanın kıraathane olarak kullanılması için işletme ruhsatının olmadığı belirlendi. Dükkan, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Müşterilerin yüzlerini gizlemeye çalışması ise kameraya yansıdı.

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