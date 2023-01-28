Esenyurt’ta minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti 

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) – ESENYURT’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Polis kaza sonrası olay yerinden kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki M.Y.’ye minibüs çarptı. Minibüs şoförü durmayarak olay yerinden kaçarken, M.Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatırken, cenaze morga kaldırıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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